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В Европе появится кроссоверов Maxus Tarantula от SAIC

Китайский SAIC продолжает завоевывать европейский континент. Сейчас компания хочет предложить покупателям из Европы новый кроссовер Maxus Tarantula.

В Европе появится кроссоверов Maxus Tarantula от SAIC


На данный момент Maxus работает только на китайском авторынке. У них уже есть внедорожник D90 больших размеров, теперь же готовится к выпуску Tarantula, размер которого будет средним. Этот кроссовер появится на рынке Европы.

Maxus - английский бренд Leyland DAF Vans, который почти 10 лет назад был выкуплен китайским SAIC. Также данная компания является хозяином некогда известных брендов из Великобритании - MG и Rover. Некоторые эксперты заявляет, что китайские производители используют британские наработки для автомобилей Maxus, который позаимствовал технологии Rover и MG.

 
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Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:31
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