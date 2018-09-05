В Европе появится кроссоверов Maxus Tarantula от SAIC

На данный момент Maxus работает только на китайском авторынке. У них уже есть внедорожник D90 больших размеров, теперь же готовится к выпуску Tarantula, размер которого будет средним. Этот кроссовер появится на рынке Европы.Maxus - английский бренд Leyland DAF Vans, который почти 10 лет назад был выкуплен китайским SAIC. Также данная компания является хозяином некогда известных брендов из Великобритании - MG и Rover. Некоторые эксперты заявляет, что китайские производители используют британские наработки для автомобилей Maxus, который позаимствовал технологии Rover и MG.