В Европе появится кроссоверов Maxus Tarantula от SAIC
Китайский SAIC продолжает завоевывать европейский континент. Сейчас компания хочет предложить покупателям из Европы новый кроссовер Maxus Tarantula.
На данный момент Maxus работает только на китайском авторынке. У них уже есть внедорожник D90 больших размеров, теперь же готовится к выпуску Tarantula, размер которого будет средним. Этот кроссовер появится на рынке Европы.
Maxus - английский бренд Leyland DAF Vans, который почти 10 лет назад был выкуплен китайским SAIC. Также данная компания является хозяином некогда известных брендов из Великобритании - MG и Rover. Некоторые эксперты заявляет, что китайские производители используют британские наработки для автомобилей Maxus, который позаимствовал технологии Rover и MG.
На данный момент Maxus работает только на китайском авторынке. У них уже есть внедорожник D90 больших размеров, теперь же готовится к выпуску Tarantula, размер которого будет средним. Этот кроссовер появится на рынке Европы.
Maxus - английский бренд Leyland DAF Vans, который почти 10 лет назад был выкуплен китайским SAIC. Также данная компания является хозяином некогда известных брендов из Великобритании - MG и Rover. Некоторые эксперты заявляет, что китайские производители используют британские наработки для автомобилей Maxus, который позаимствовал технологии Rover и MG.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:31