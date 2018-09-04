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В Москве поднялись цены на бензин

На автозаправочных станциях в столице России впервые за последнее время зафиксирован рост цен на бензин. Об этом сообщает Московская топливная ассоциация.

В Москве поднялись цены на бензин


Средняя цена на дизельное топливо с 27 августа по 3 сентября текущего года выросла на 1 копейку, а также подорожали Аи-92 и Аи-95. Но на большинстве автозаправочных станций цены остались прежними. По данным Росстата, с начала этого года резко выросли средние цены на дизельное топливо и бензин — на 8,5% и 8,2%. В мае и в начале июня цена за 1 литр бензина превысила уровни в 41 - 43 рубля за литр.

Бывший вице-премьер, 31 июля 2018 года объяснил поднятие цен на топливо тем, что нефтяники могли воспользоваться ситуацией в кабинете министров, пока там шло формирование состава.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:02
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