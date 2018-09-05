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Ученые обеспокоены движением огромного айсберга в Антарктиде

Огромный айсберг, долгое время остававшийся неподвижным, недавно начал движение в неизвестном направлении. Как сообщают исследователи, скорость А68 продолжает расти.

Ученые обеспокоены движением огромного айсберга в Антарктиде


Неизвестно, по какой причине ранее неподвижный гигант начал свое движение. Данные с метеорологических приборов поблизости говорят о том, что, скорее всего, скорость айсберга поддерживается ветром, не смотря на то, что, по мнению ученых, ветра такой силы не способны никаким образом повлиять на глыбу льда таких размеров. Приборы следят за всеми климатическими показателями в районе айсберга, проблемой остается найти нечто, что могло бы придавать ему такую скорость. Лишь один показатель превышает минимальные значения. По заявлениям ученые, давление воздуха в том районе чрезвычайно высоко и активность периодически наблюдается какими-то пятнами, которые не исчезали в течение недели.

Направление движения айсберга остается неизвестным, однако, судя по всему, едва ли он достигнет какой-либо суши в ближайшее время.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 06:01
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