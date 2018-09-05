Ученые: Сыр и другие кисломолочные продукты помогут избавиться от проблем со сном

Специалисты рекомендуют перед сном употреблять сыр, потому что в нём содержится большое количество кальция, этот микроэлемент положительно влияет на нервные ткани. Также в состав молочных продуктов входит аминокислота триптофан, регулирующая настроение. Сыр или другие кисломолочные продукты идеально подходят в качестве перекуса, перед тем как ложиться спать.Также эксперты рекомендуют избавляться перед сном от беспокоящих мыслей. За час до лежачего положения обязательно нужно выключить все электронные устройства. Не стоит употреблять перед сном возбуждающие напитки, такие как чай или кофе. Желательно не смотреть на часы и ложиться спать в одно и то же время.