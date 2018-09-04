На автомобильный рынок России выпустят битопливную LADA Largus CNG
Вскоре на авторынок России выпустят битопливную версию LADA Largus CNG, построенную компанией «АТС АВТО». Авто вывели уже на дорожные тесты.
Позже транспортное средство пройдет процедуру сертификации. Двухтопливная LADA Largus CNG была презентована в рамках Московского автомобильного салона-2018. По словам главы автопроизводителя, авто станет очередным проектом, подразумевающим использование двух типов топлива. В свою очередь экспериментальные образцы версии LADA Largus CNG применяли организаторы марафона «Шелковый путь» как авто техподдержки. Транспортные средства отлично себя показали. В подкапотном пространстве LADA Largus CNG располагается силовой агрегат на 106 лошадиных сил, который работает на метане. На авторынок поздней выйдет двухтопливная версия LADA Vesta CNG.
Новую модель начнут производить в 2019 году в рамках площадок компании «АТС» на территории Тольятти в индустриальном парке, именуемом «Жигулевская долина».
Позже транспортное средство пройдет процедуру сертификации. Двухтопливная LADA Largus CNG была презентована в рамках Московского автомобильного салона-2018. По словам главы автопроизводителя, авто станет очередным проектом, подразумевающим использование двух типов топлива. В свою очередь экспериментальные образцы версии LADA Largus CNG применяли организаторы марафона «Шелковый путь» как авто техподдержки. Транспортные средства отлично себя показали. В подкапотном пространстве LADA Largus CNG располагается силовой агрегат на 106 лошадиных сил, который работает на метане. На авторынок поздней выйдет двухтопливная версия LADA Vesta CNG.
Новую модель начнут производить в 2019 году в рамках площадок компании «АТС» на территории Тольятти в индустриальном парке, именуемом «Жигулевская долина».
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00