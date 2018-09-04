На автомобильный рынок России выпустят битопливную LADA Largus CNG

Позже транспортное средство пройдет процедуру сертификации. Двухтопливная LADA Largus CNG была презентована в рамках Московского автомобильного салона-2018. По словам главы автопроизводителя, авто станет очередным проектом, подразумевающим использование двух типов топлива. В свою очередь экспериментальные образцы версии LADA Largus CNG применяли организаторы марафона «Шелковый путь» как авто техподдержки. Транспортные средства отлично себя показали. В подкапотном пространстве LADA Largus CNG располагается силовой агрегат на 106 лошадиных сил, который работает на метане. На авторынок поздней выйдет двухтопливная версия LADA Vesta CNG.Новую модель начнут производить в 2019 году в рамках площадок компании «АТС» на территории Тольятти в индустриальном парке, именуемом «Жигулевская долина».