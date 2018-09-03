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Ученые создадут виртуальную модель античного города Фанагория

Российские ученые создадут виртуальную модель античного города Фанагория, который был основан древними греками 2500 лет назад. 3-D вариант города будет доступен ученым и туристам.

Ученые создадут виртуальную модель античного города Фанагория


Археологи из Краснодара собираются создать компьютерную модель древнего греческого полиса Фанагория. Планируется перенести город в виртуальную реальность в течении нескольких лет. Сотрудник музея-заповедника "Фанагория" Сергей Остапенко сказал, что такая возможность стала доступной после изучения древнегреческих построек VI века до н.э.

Ученый добавил, что эта 3-D модель античного полиса будет полезной не только ученым, но и примечательной для туристов. Посетители смогут прогуляться по древним улицам, заходить в дома и многое другое.
Специалисты уточнили, что виртуальная модель будет создаваться для самой старой части города – акрополя.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Бояринцев Владислав Сегодня, 19:48
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