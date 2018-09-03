Пять главных невест «Дом-2» в ожидании свадьбы

На первое место, конечно, нужно поставить Марину Африкантову, которая строит отношения с Романом Капаклы и пара даже сыграла «сейшельскую свадьбу». И если молодой человек думал, что этим его семейный статус и ограничится, то накануне, 2 сентября, Ольга Орлова с прозрачным намеком предложила подарить собственное кольцо, только чтобы Марину объявили официальной невестой Капаклы.Еще одна участница - Майя Донцова, получила предложение от Алексея Купина еще в момент его прихода на проект, но возникшие проблемы с документами и непростые отношения с тещей вынуждают эту пару постоянно откладывать поход в ЗАГС.Третье место в этом рейтинге невест стоит отдать Саше Черно, которой помог получить этот статус Влад Кадони, уговаривавший Йосю Оганесяна сделать предложение. На данный момент Саша должна будет удовлетвориться лишь свадьбой на Сейшелах.Зато Марго Овсянниковой Артем Сорока делал предложение дважды, но пара так и не поженилась. Однако недавно девушка намекала на возобновление отношений с Сорокой, несмотря на все измены и неприятные факты из их биографии.Пятое место отдали Алене Савкиной, которая не только получила предложение руки и сердца от Ильи Яббарова, но и забеременела от потенциального жениха. Не исключено, что уже к концу года Рапунцель-младшая станет не только невестой, но и женой Яббы.