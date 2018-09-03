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Пять главных невест «Дом-2» в ожидании свадьбы

Свадьба, подготовка к этому торжественному мероприятию на реалити-шоу «Дом-2» может длиться месяцами, а то и годами и можно даже выделить ТОП-5 невест телестройки.

Пять главных невест «Дом-2» в ожидании свадьбы


На первое место, конечно, нужно поставить Марину Африкантову, которая строит отношения с Романом Капаклы и пара даже сыграла «сейшельскую свадьбу». И если молодой человек думал, что этим его семейный статус и ограничится, то накануне, 2 сентября, Ольга Орлова с прозрачным намеком предложила подарить собственное кольцо, только чтобы Марину объявили официальной невестой Капаклы.

Пять главных невест «Дом-2» в ожидании свадьбы


Еще одна участница - Майя Донцова, получила предложение от Алексея Купина еще в момент его прихода на проект, но возникшие проблемы с документами и непростые отношения с тещей вынуждают эту пару постоянно откладывать поход в ЗАГС.

Пять главных невест «Дом-2» в ожидании свадьбы


Третье место в этом рейтинге невест стоит отдать Саше Черно, которой помог получить этот статус Влад Кадони, уговаривавший Йосю Оганесяна сделать предложение. На данный момент Саша должна будет удовлетвориться лишь свадьбой на Сейшелах.

Пять главных невест «Дом-2» в ожидании свадьбы


Зато Марго Овсянниковой Артем Сорока делал предложение дважды, но пара так и не поженилась. Однако недавно девушка намекала на возобновление отношений с Сорокой, несмотря на все измены и неприятные факты из их биографии.

Пять главных невест «Дом-2» в ожидании свадьбы


Пятое место отдали Алене Савкиной, которая не только получила предложение руки и сердца от Ильи Яббарова, но и забеременела от потенциального жениха. Не исключено, что уже к концу года Рапунцель-младшая станет не только невестой, но и женой Яббы.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:30
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