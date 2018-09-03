Эксперты: Биткоин подорожает до 8 тысяч долларов на следующей неделе

Цена биткоина на торгах в прошлую неделю смогла впервые преодолеть с начала августа отметку в 7 000 долларов. Вследствие этого цена больше 7 200 долларов убеждает в серьёзности данного тренда. По мнению профессора Ордова, биткоину требуется массовое признание, так как он является единственным драйвером увеличения котировок. Он отмечает, что на этой неделе отсутствуют основания для пессимизма. Возможно увеличение стоимости криптовалюты, однако не более 7 800 долларов. С таким мнением согласен Игорь Зартдинов, являющийся главой компании Enigma, соучредителем криптовалютного фонда ICG.По его словам, уже наблюдается третья неделя роста. Возможно, цена биткоина на этой неделе сможет достичь 8 000 долларов. Игорь Доганов, являющийся главным аналитиком Tokenbox, заявил, что рост цены биткоина будет продолжаться, однако возможны также спекуляции на рынке.