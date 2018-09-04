Эксперты проанализировали возможности и преимущества новых Huawei Nova 3 и Nova 3i

Большая часть мобильных устройств в ценовом диапазоне 300 долларов, в который попадают новинки, используют металлическое покрытие, в отличие от новинок, где покрытие преимущественно зеркальное. Такое новшество сделает модели визуально более привлекательными. Смартфоны работают благодаря Kirin 710 SoC, новому процессору, разработанному под данные модели. Аккумулятор у устройств несъемный, емкостью 3340 Ма/ч. Мобильные устройства во время теста в течение 10 часов воспроизводили видео в HD качестве и не разрядились полностью, к тому же есть несколько режимов экономии энергии.Nova 3 и Nova 3i = это шаг в направлении достаточно бюджетного ценового сегмента, при этом качество смартфонов, их дизайн и мощность весьма высокого уровня.