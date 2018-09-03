Артем Сорока в женском наряде станцевал под песню Ольги Бузовой

«Никогда не надевал женскую обувь, но зайдя в комнату к Саше Черно увидел туфли 45 размера и понеслось. Бузова включила свою песню и меня было уже не остановить», - подписал он публикацию.

Если раньше парень без стеснения мог полностью оголиться на камеру, то сейчас он весело танцует в женских нарядах и на каблуках. Так, пару дней назад Александра Черно, которая очень хорошо общается с Артемом, опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram ролик, в котором подписчики и увидели зажигательное выступление Сороки под песню Ольги Бузовой «Ночь. Текила». Позже это видео появилось на странице и у самого участника.Стоит отметить, что многие пользователи не оценили поведение Артема и даже сравнили его с Ильей Яббаровым, который ради больших гонораров и места на «Доме-2» готов на любую сделку с организаторами, даже на унижение самого себя.