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Артем Сорока в женском наряде станцевал под песню Ольги Бузовой

Ни для кого не секрет, что Артем Сорока является ярким участником телепроекта «Дом-2» и несмотря на отношения с Маргаритой Овсянниковой, он не перестает удивлять зрителей своими выходками.

Артем Сорока в женском наряде станцевал под песню Ольги Бузовой


Если раньше парень без стеснения мог полностью оголиться на камеру, то сейчас он весело танцует в женских нарядах и на каблуках. Так, пару дней назад Александра Черно, которая очень хорошо общается с Артемом, опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram ролик, в котором подписчики и увидели зажигательное выступление Сороки под песню Ольги Бузовой «Ночь. Текила». Позже это видео появилось на странице и у самого участника.

Артем Сорока в женском наряде станцевал под песню Ольги Бузовой


«Никогда не надевал женскую обувь, но зайдя в комнату к Саше Черно увидел туфли 45 размера и понеслось. Бузова включила свою песню и меня было уже не остановить», - подписал он публикацию.

Стоит отметить, что многие пользователи не оценили поведение Артема и даже сравнили его с Ильей Яббаровым, который ради больших гонораров и места на «Доме-2» готов на любую сделку с организаторами, даже на унижение самого себя.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:00
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