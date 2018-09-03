Заплаканная Кристина Асмус напугала фанатов снимком со съемочной площадки

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 2 Сен 2018 в 1:38 PDT

В описании к фотографии Кристина Асмус поделилась записью, что рабочий день на съемочной площадке закончился и все могут идти домой. На снимке актриса предстала заплаканной и с побоями, чем напугала фанатов.В комментариях поклонники сразу же принялись сочувствовать актрисе, а некоторые поблагодарили Кристину Асмус за то, что она делится с ними моментами из своей жизни, а также отметили, что грим выглядит очень реально. Многие решили, что слезы не были подстроены.