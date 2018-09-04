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Физики создали каплю самой чистой воды на Земле

Физики из Венского технологического университета рассказали, что им удалось создать самую чистую каплю воды на Земле. Исследователи научились выращивать в вакууме сосульки без каких-либо примесей.

Физики создали каплю самой чистой воды на Земле


Ученые напоминают, что в обычной воде всегда существуют различные примеси, чаще всего безвредные для организма человека. Среди этих примесей часто встречается двуокись титана, которая вырабатывает кислород под воздействием ультрафиолета и поэтому способна избавлять воду от разных органических добавок. Специалисты сообщают, что при отсутствии ультрафиолета на поверхности загрязненной примесями воды и даже очень чистой, оказывалась пленка, которая предположительно появлялась из атмосферы.

Ученые решили избавиться от этой пленки, создав в герметичной камере с иглой внутри искусственную сосульку. В результате получилась капля самой чистой воды на Земле, которая не образовала никакой пленки на поверхности.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:31
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