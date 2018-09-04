Физики создали каплю самой чистой воды на Земле

Ученые напоминают, что в обычной воде всегда существуют различные примеси, чаще всего безвредные для организма человека. Среди этих примесей часто встречается двуокись титана, которая вырабатывает кислород под воздействием ультрафиолета и поэтому способна избавлять воду от разных органических добавок. Специалисты сообщают, что при отсутствии ультрафиолета на поверхности загрязненной примесями воды и даже очень чистой, оказывалась пленка, которая предположительно появлялась из атмосферы.Ученые решили избавиться от этой пленки, создав в герметичной камере с иглой внутри искусственную сосульку. В результате получилась капля самой чистой воды на Земле, которая не образовала никакой пленки на поверхности.