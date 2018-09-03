В Перми мужчина избил 6-ти летнюю падчерицу до смерти на глазах у ее сестры

Против 33-х летнего гражданина возбуждено уголовное дело. По данным следствия, мужчина избил 6-ти летнюю девочку 31 августа, после чего та, получив серьезные травмы, умерла на месте. В данный момент по этому поводу открыто уголовное дело, следователи занимаются опросом свидетелей и сбором улик. Дело усложняется тем, что все произошло в закрытом помещении и, вероятно, никто в точности не видел происходящего, за исключением сестры девочки. Сестра погибшей, согласно поступившей информации, видела убийство своими глазами. Тем временем убийца задержан и находится под стражей.Дело на данный момент находится под контролем регионального следственного управления и классифицируется как особо важное. Кроме прочего, выясняется уровень жизни детей до происшествия, происходило ли нечто подобное ранее.