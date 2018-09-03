В Египте обнаружены два каменных изображения с Клеопатрой и Птоломеем

В последнее время в Египте наблюдается огромное количество исторических находок, которые буквально поражают весь мир. Недавно глава египетского сектора памятников сообщил, что камень с изображением Клеопатры и ее дочери составляет в длину около 2,5 метра и толщину в 24 сантиметра. Также на «картине» имеется 29 строк с иероглифами.Другое каменное изображение посвящено Птолемею, который на руках держит ребенка, а рядом с королем изображена его супруга. Это изделие в ширину 2.80 метров и толщину 35 сантиметра. Указывается, что на данном изображении имеется два текста, написанные иероглифами, один состоит из 34 строк, а второй - из 33.