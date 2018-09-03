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Рита Дакота продолжает строить планы мести Владу Соколовскому

После сообщения о разрыве отношений с Владом Соколовским Рита Дакота продолжает строить планы, как поквитаться с ним. И это не смотря на то, что прошло уже достаточно много времени после объявления о размолвке.

Рита Дакота продолжает строить планы мести Владу Соколовскому


Всем понятно, что забывается такое не сразу и не быстро. Только Рита регулярно напоминает о себе в Instagram, так как хочет, чтобы и другие знали, что сейчас происходит в ее жизни и не забывали ее.

В очередной раз девушка представляла красочные картины того, как Влада она сбросит с высокого небоскреба, при этом по асфальту будуn растекаться его мозги. На этом фантазии на тему убийства мужа не останавливаются, другой вариант сценария предполагает переехать его «Камазом».

Дакота не собирается расслабляться, что, в свою очередь, не дает и спокойствие Сокловскому, ведь ее фантазии могут стать реальностью.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:31
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