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Производители сообщают о грядущем росте цен на хлеб

Зерновые компании и производители хлеба сообщают: к октябрю 2018 года ожидается рост цен на хлеб. Прирост цен ожидается на сумму около 10% от текущей стоимости.

Производители сообщают о грядущем росте цен на хлеб


Представители ассоциации “Руспродсоюз” сообщают, что курс валют обязывает производителей повышать цены. В эти 10% включена эксплуатация оборудования, стоимость муки и так далее. В первой половине августа пшеница равнялась по стоимости 10 рублям. На сегодняшний день ее цена составляет уже 12, а годом ранее стоимость той же пшеницы составляла 9 руб/кг.

Союз пекарей также предупреждает о возможном росте цен на отпуск продукции. Впрочем, как утверждают источники, в данном случае рост будет не столь значительным и едва ли сильно повлияет на итоговую стоимость продукции. Вице-президент РЗС, А. Корбут считает, что запланированный рост НДС, заложенный в цены ЖКХ и топливо, также способно оказать влияние на цену хлебной продукции.

Впрочем, с учетом того, что конкретная цифра названа не была, можно предположить, что цена все еще будет меняться в зависимости от ряда других факторов, влияние каждого из которых на итоговую стоимость достаточно сложно предсказать.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:14
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