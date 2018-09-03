Производители сообщают о грядущем росте цен на хлеб

Представители ассоциации “Руспродсоюз” сообщают, что курс валют обязывает производителей повышать цены. В эти 10% включена эксплуатация оборудования, стоимость муки и так далее. В первой половине августа пшеница равнялась по стоимости 10 рублям. На сегодняшний день ее цена составляет уже 12, а годом ранее стоимость той же пшеницы составляла 9 руб/кг.Союз пекарей также предупреждает о возможном росте цен на отпуск продукции. Впрочем, как утверждают источники, в данном случае рост будет не столь значительным и едва ли сильно повлияет на итоговую стоимость продукции. Вице-президент РЗС, А. Корбут считает, что запланированный рост НДС, заложенный в цены ЖКХ и топливо, также способно оказать влияние на цену хлебной продукции.Впрочем, с учетом того, что конкретная цифра названа не была, можно предположить, что цена все еще будет меняться в зависимости от ряда других факторов, влияние каждого из которых на итоговую стоимость достаточно сложно предсказать.