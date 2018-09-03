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В России Huawei меняет старые смартфоны на новые

Представители Huawei объявили о старте акции trade-in. Суть акции заключается в возможности обменять старый смартфон на новый.

В России Huawei меняет старые смартфоны на новые


В Москве есть возможность обменять устройство непосредственно в фирменном магазине. Жителям других регионов, на данный момент следует заполнить форму на сайте производителя, после чего представители Huawei приедут домой к заказчику, оценят его смартфон и предложат замену на выбор. Для участия в акции необходимы 2 вещи, среди которых наличие при себе паспорта, а также наличие смартфона от Apple, Samsung, Huawei, Honor или Xiaomi.

Данная акция позволяет обменять старые смартфоны на модели от Honor или Huawei. В случае если клиент планирует произвести обмен своего мобильного устройства на более дорогое, это также не станет проблемой, следует лишь доплатить недостающую сумму. Не смотря на то, что данная акция отлично подойдет для тех, кто просто желает обновить телефон, trade-in окажется не слишком полезной для желающих поменять смартфон, к примеру, со сломанным экраном.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:42
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