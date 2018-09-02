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Эксперты: В России начинают расти цены на продукты

По словам экспертов в ближайшее время в России начнут расти цены на продукты. Стоимость уже стала повышаться из-за сезонного удешевления для рядового потребителя, но это пока не сильно заметно.

Эксперты: В России начинают расти цены на продукты


Отмечается, что некоторые продукты питания постепенно дорожают на 5-6%. В первую очередь стоимость растет на импортные продукты из-за повышения курса доллара. Ввозящие товары издалека экспортеры уже подняли цены на продукцию, другие пока распродают ранее ввезенные в Россию товары, но вскоре и у них начнется рост.

Первыми стали подниматься цены на мясные продукты, что объясняют подорожанием кормов для животных, а также распространением африканской чумы и сильной засухой. Свою роль в росте цен сыграло и повышение стоимости на бензин.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:56
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