Эксперты: В России начинают расти цены на продукты

Отмечается, что некоторые продукты питания постепенно дорожают на 5-6%. В первую очередь стоимость растет на импортные продукты из-за повышения курса доллара. Ввозящие товары издалека экспортеры уже подняли цены на продукцию, другие пока распродают ранее ввезенные в Россию товары, но вскоре и у них начнется рост.Первыми стали подниматься цены на мясные продукты, что объясняют подорожанием кормов для животных, а также распространением африканской чумы и сильной засухой. Свою роль в росте цен сыграло и повышение стоимости на бензин.