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В Краснодарском крае пропала 16-летняя студентка

Правоохранительные органы и волонтеры ведут поиск пропавшей без вести 16-летней студентки в Краснодарском крае. В последний раз девушка выходила на связь 29 августа.

В Краснодарском крае пропала 16-летняя студентка


Родные студентки рассказали, что она утром вышла из дома и направилась на автобус, следовавший в техникум из Васюринской в Динскую. После этого связи с девушкой больше не было. Очевидцы говорят, что в этот день видели 16-летнюю студентку в компании неизвестной девушки возле Кооперативного рынка.

Несмотря на то, что мобильный телефон студентки выключен, она заходит на свои страницы в социальных сетях, но при этом игнорирует сообщения от родных. Семья студентки просит всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, сообщить в полицию. Отмечается, что ранее студентка уже уходила из дома после того, как поссорилась с отцом.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:31
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