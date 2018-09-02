В Краснодарском крае пропала 16-летняя студентка
Правоохранительные органы и волонтеры ведут поиск пропавшей без вести 16-летней студентки в Краснодарском крае. В последний раз девушка выходила на связь 29 августа.
Родные студентки рассказали, что она утром вышла из дома и направилась на автобус, следовавший в техникум из Васюринской в Динскую. После этого связи с девушкой больше не было. Очевидцы говорят, что в этот день видели 16-летнюю студентку в компании неизвестной девушки возле Кооперативного рынка.
Несмотря на то, что мобильный телефон студентки выключен, она заходит на свои страницы в социальных сетях, но при этом игнорирует сообщения от родных. Семья студентки просит всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, сообщить в полицию. Отмечается, что ранее студентка уже уходила из дома после того, как поссорилась с отцом.
Родные студентки рассказали, что она утром вышла из дома и направилась на автобус, следовавший в техникум из Васюринской в Динскую. После этого связи с девушкой больше не было. Очевидцы говорят, что в этот день видели 16-летнюю студентку в компании неизвестной девушки возле Кооперативного рынка.
Несмотря на то, что мобильный телефон студентки выключен, она заходит на свои страницы в социальных сетях, но при этом игнорирует сообщения от родных. Семья студентки просит всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, сообщить в полицию. Отмечается, что ранее студентка уже уходила из дома после того, как поссорилась с отцом.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:31