В Краснодарском крае пропала 16-летняя студентка

Родные студентки рассказали, что она утром вышла из дома и направилась на автобус, следовавший в техникум из Васюринской в Динскую. После этого связи с девушкой больше не было. Очевидцы говорят, что в этот день видели 16-летнюю студентку в компании неизвестной девушки возле Кооперативного рынка.Несмотря на то, что мобильный телефон студентки выключен, она заходит на свои страницы в социальных сетях, но при этом игнорирует сообщения от родных. Семья студентки просит всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, сообщить в полицию. Отмечается, что ранее студентка уже уходила из дома после того, как поссорилась с отцом.