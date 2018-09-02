Ученые: Планета Нибиру летит по четкой траектории

Изначально ученые считали, что Нибиру является одной из блуждающих планет вне Солнечной системы. Но новые исследования показали, что космических объектов, которые плавают в космосе без заданной траектории, совсем немного. Связано это с тем, что во Вселенной большое количество планет с сильным притяжением, которые, в свою очередь, притягивают блуждающие объекты, сталкиваются и уничтожают их.Исследователи считают, что такое явление в космическом пространстве встречается довольно часто. Кроме того, подобные планеты нельзя рассматривать в качестве потенциального места обитания живых существ, ведь для развития жизни прежде всего нужна устойчивость планеты, чтобы солнечные лучи равномерно освещали ее поверхность.Именно поэтому на Нибиру не может существовать жизнь, как уфологи считали ранее. Планета Х постоянно находится на разном расстоянии от светила. Сейчас, считают конспирологи, она находится вблизи Солнечной системы. Ученые смогут определить траекторию движения Нибиру, как только она окажется в пределах Солнечной системы, и смогут принять меры по предотвращению апокалипсиса в результате столкновения с планетой Х.