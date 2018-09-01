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Стала известна стоимость обновленной Lada Granta

В компании «АвтоВАЗ» назвали стоимость обновленной Lada Granta. Продажи автомобилей новой линейки стартовали 1 сентября.

Стала известна стоимость обновленной Lada Granta


Цена автомобиля в кузове седан стартует с 419 тысяч рублей. Стоимость обновленной модели на 10 тысяч дороже предыдущей модификации. Самым дорогим автомобилем оказался седан в комплектации Luxe. Его цена составляет 608 тысяч рублей. Лифтбек и хэтчбек оценили в 436 тысяч рублей, что на три и две тысячи рублей дешевле предыдущей генерации соответственно.

Универсал Lada Granta стоит 446 тысяч рублей. Данная цена на 28 тысяч рублей дешевле на 28 тысяч рублей.

 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:30
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