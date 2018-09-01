Стала известна стоимость обновленной Lada Granta

Цена автомобиля в кузове седан стартует с 419 тысяч рублей. Стоимость обновленной модели на 10 тысяч дороже предыдущей модификации. Самым дорогим автомобилем оказался седан в комплектации Luxe. Его цена составляет 608 тысяч рублей. Лифтбек и хэтчбек оценили в 436 тысяч рублей, что на три и две тысячи рублей дешевле предыдущей генерации соответственно.Универсал Lada Granta стоит 446 тысяч рублей. Данная цена на 28 тысяч рублей дешевле на 28 тысяч рублей.