ФАС пересмотрит подходы к формированию стоимости авиабилетов

Игорь Артемьев, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС), заявил о том, что до конца года система формирования цен на авиаперевозки будет пересмотрена.Он отметил, что специалисты ведомства проверили иностранные системы бронирования билетов, в том числе Sabre и Amadeus, и составили ряд претензий. Именно поэтому до конца года будут пересмотрены подходы к расчетам стоимости перелетов для пассажиров. Сегодняшние цены на авиабилеты являются завышенными и экономически необоснованными.