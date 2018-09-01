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Голикова: В России может появиться новый вид налога для самозанятых граждан

Вице-премьер-министр Татьяна Голикова сообщила, что в России может появиться новый вид налога. Он будет распространяться на самозанятых людей, предоставляющих услуги физическим и юридическим лицам. В первом случае ставка может составить 4%, а во втором — 6%.

Голикова: В России может появиться новый вид налога для самозанятых граждан


По словам Голиковой, в правительстве сейчас занимаются данным вопросом и приведенные цифры являются предварительными. Отмечается, что налог будет включать в себя страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Также специалисты прорабатывают механизмы пенсионных отчислений.

Татьяна Голикова отметила, что властям необходимо разработать удобный механизм, который бы вовлек больше людей в цивилизованную уплату налогов. В то же время, это не должно погубить индивидуальное предпринимательство.

 
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Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:18
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