Голикова: В России может появиться новый вид налога для самозанятых граждан

По словам Голиковой, в правительстве сейчас занимаются данным вопросом и приведенные цифры являются предварительными. Отмечается, что налог будет включать в себя страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Также специалисты прорабатывают механизмы пенсионных отчислений.Татьяна Голикова отметила, что властям необходимо разработать удобный механизм, который бы вовлек больше людей в цивилизованную уплату налогов. В то же время, это не должно погубить индивидуальное предпринимательство.