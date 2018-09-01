АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Шотландии серийный маньяк пытал своих жертв 9-футовым удавом
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

«ВКонтакте» защитит пользователей от уголовной ответственности, сделав странички приватными

Разработчики социальной сети «ВКонтакте» добавили важный пункт в настройки профиля странички, дающий возможность скрыть личные данные. Он расположен в разделе «Приватность.

«ВКонтакте» защитит пользователей от уголовной ответственности, сделав странички приватными


Итак, с 31 августа появилась возможность закрыть свой профиль «ВКонтакте» от всех пользователей соцсети. Если пользователь не состоит в списке ваших друзей, то он увидит на вашей страничке, лишь стандартную информацию, например, город проживания, работа, ваше имя, статус и количество публикаций на «стене». Однако саму «стену» и ее публикации никто видеть не будет.

Такая возможность обрадовала большинство пользователей соцсети. Ведь это поможет укрепить приватность профиля, и снизит количество уголовных дел, за не законные публикации в сети Интернет.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марсоход Opportunity может возобновить работу
Глобальное потепление породит полчища голодных
«ВКонтакте» защитит пользователей от уголовной
Лайма Вайкуле не сможет присутствовать на
Беспилотный автомобиль Apple в Калифорнии попал в
Никита Джигурда и Марина Анисимова женятся второй
В Иваново мужчина отрезал голову своей матери
Выпуск смартфона Sharp Aquos D10 ожидается в
В Сочи пассажирский самолет Boeing скатился в
В Башкирии водитель избил пешехода
Apple бесплатно починит iPhone 8 с дефектом
Борис Гребенщиков и Сергей Шнуров записали
Сергей Лазарев в Instagram опубликовал фотографию
Ученые: Быстро похудеть помогут ранний ужин и
Основной минус Windows 10 можно исправить за одну
Лариса Гузеева поделилась в Instagram фотографией
Компания Apple заблокировала радужный циферблат
МакSим отправилась на Алтай с новым возлюбленным
Александр Овечкин балует супругу дорогими
Бывший водитель Анастасии Волочковой обвинил ее в
Житель Аргентины обнаружил на Луне огромную
Huawei представила новые варианты дизайна
Учёные предложили менять орбиты астероидов, чтобы
Древние млекопитающие выжили благодаря большому
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София
Учёные обнаружили в космосе огромное "взрывное"
Ученые: Земля может быть поглощена черной дырой
Елена Исинбаева показала идеальную фигуру спустя
Samsung Galaxy S7 оказалась несовместимой с
Гонорары Филиппа Киркорова исчисляются в миллионах
Просмотреть все новости