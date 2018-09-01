«ВКонтакте» защитит пользователей от уголовной ответственности, сделав странички приватными

Разработчики социальной сети «ВКонтакте» добавили важный пункт в настройки профиля странички, дающий возможность скрыть личные данные. Он расположен в разделе «Приватность.Итак, с 31 августа появилась возможность закрыть свой профиль «ВКонтакте» от всех пользователей соцсети. Если пользователь не состоит в списке ваших друзей, то он увидит на вашей страничке, лишь стандартную информацию, например, город проживания, работа, ваше имя, статус и количество публикаций на «стене». Однако саму «стену» и ее публикации никто видеть не будет.Такая возможность обрадовала большинство пользователей соцсети. Ведь это поможет укрепить приватность профиля, и снизит количество уголовных дел, за не законные публикации в сети Интернет.