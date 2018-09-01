Учёные обнаружили в космосе огромное "взрывное" созвездие

В туманности Карина созвездия Киль на расстоянии в 7 500 световых лет от Земли учёные зафиксировали масштабную межзвёздную "битву" последних лет. Речь идёт о столкновении огромных масс межзвёздной пыли и газа, внутри которых учёные при помощи инфракрасного телескопа рассмотрели "новорождённые" звёзды. Эксперты отмечают, что в данном случае выделяется большое количество звёздного "свечения" - выброс огромного количества гамма-лучей.По словам учёных, излучение различного спектра в данной области космоса "разгоняется" до очень больших скоростей, которые позволяют достать даже до нашей планеты. Столкновение межзвёздного газа сопровождается высокой температурой. Вследствие физического состояния веществ, а также особого состава, космический газ разогревается до температур, которые составляют 40–50 миллионов градусов Цельсия. При этом скорость движения возникающих космических ветров может составлять не более 10 000 000 км/час.Также при столкновении пыли, газа и прочих частиц выделяется большое количество энергии. Астрофизики выяснили, что протоны и электроны выбрасываются из созвездий, с энергией в 10 000 электронвольт. Это больше энергии видимого света в несколько тысяч раз.