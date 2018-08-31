Гонорары Филиппа Киркорова исчисляются в миллионах

Судя по гонорарам поп-короля Филиппа Киркорова, можно признать его одним из самых «дорогих» артистов эстрады. Выступление звезды на частном корпоративе обойдется заказчику в 5 млн. рублей, такую же сумму придется выложить руководству телеканала, если они пригласят звезду для участия в телешоу. Присутствие Киркорова в одном эпизоде кино, обойдется съемочной группе около 1 млн. рублей. Что же касается выступлений на концертах, организаторы выкладывают 1,5 млн. рублей, а их количество составляет не менее 15 шт. в месяц.Филипп Бедросович трудится в шоу-бизнесе около тридцати лет, и за эти года заработал негласное прозвище поп-короля сцены и стал самым знаменитым и успешным артистом российской эстрады. Благодаря таким заслугам, звезду часто приглашаю помелькать в кино, в телесериалах и различных телешоу. Также у Киркорова есть свой личный бизнес, он открыл детскую музыкальную школу и караоке-клуб.Такой уровень заработка и помог Филиппу Бедросовичу попасть в журнал Forbes, который и назвал количество миллионов на счету поп-звезды.