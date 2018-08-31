Астрономы: В Галактике есть планеты-океаны, где существует жизнь

До сих пор учёные считали, что экзопланеты с океанами не способны поддерживать геохимический цикл, который сохраняет благоприятный климат на Земле, причисляя их к безжизненным. Однако новое исследование астрономов показало, что существует другой процесс, который может поддерживать на планетах-океанах умеренный климат на протяжении длительного времени.По самым оптимистичным оценкам учёных, в нашей Галактике благоприятных для жизни водных миров может быть до 10 процентов от общего количества. Согласно моделированию на таких планетах основными критериями для зарождения и развития жизни является расстояние до звезды, объём воды и углерода, а также определённое содержание растворенных минералов в океане. При наличии «правильных» параметров на этих планетах может происходить циркуляция углерода между океаном и атмосферой, что является вполне достаточным для поддержания стабильного климата.