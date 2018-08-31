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Голый мужчина в Тольятти «напоролся» на пику забора

Голый мужчина «напоролся» на пику забора, когда пытался его перелезть. Данный инцидент произошёл на территории Тольятти.

Голый мужчина в Тольятти «напоролся» на пику забора


В настоящее время органы правопорядка устанавливают, зачем местный житель полез через заборное ограждение частного дома в обнажённом виде. Автор соответствующего снимка в паблике сообщил, что мужчину сняли с забора, которой был украшен коваными элементами. Затем его передали медицинским специалистам.

Полицейские, а также спасатели, которые помогали снять человека с ограждения, опасались, что может быть много крови. По их словам мужчина практически насадил себя на кованную пику забора.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:04
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