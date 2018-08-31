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Беременная Нюша выложила в Instagram фотографию в мини-бикини

В Instagram накануне появилась фотография беременной Нюши, на которой она запечатлена в мини-бикини, прикрывая округлившийся живот шляпой. Поклонники отмечают, что певица прилично набрала в весе.

Беременная Нюша выложила в Instagram фотографию в мини-бикини


В настоящее время поп-исполнительница находится на последнем сроке беременности и совсем скоро станет мамой. Нюша с нетерпением ждёт того дня, когда её малыш появится на свет, как и все молодые мамочки в ожидании своего первенца, она боится родов, но с ней постоянно рядом находится любящий муж предприниматель Игорь Сивов. Влюблённые узаконили свой брак в 2017 году, а нынешним летом стало известно, что они ждут ребёнка. За время беременности певица набрала много лишних килограммов, однако сейчас её это совершенно не волнует, так как она думает совершенно о другом.

Беременная Нюша выложила в Instagram фотографию в мини-бикини


В описании к опубликованной фотографии певица спрашивает у своих поклонников, какие новые треки им запали в душу. В комментариях фанаты Нюши отметили, что за время беременности она обрела более округлые женственные формы, однако это её никак не испортило, а только добавило привлекательности.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:01
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