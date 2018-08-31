Беременная Нюша выложила в Instagram фотографию в мини-бикини

В настоящее время поп-исполнительница находится на последнем сроке беременности и совсем скоро станет мамой. Нюша с нетерпением ждёт того дня, когда её малыш появится на свет, как и все молодые мамочки в ожидании своего первенца, она боится родов, но с ней постоянно рядом находится любящий муж предприниматель Игорь Сивов. Влюблённые узаконили свой брак в 2017 году, а нынешним летом стало известно, что они ждут ребёнка. За время беременности певица набрала много лишних килограммов, однако сейчас её это совершенно не волнует, так как она думает совершенно о другом.В описании к опубликованной фотографии певица спрашивает у своих поклонников, какие новые треки им запали в душу. В комментариях фанаты Нюши отметили, что за время беременности она обрела более округлые женственные формы, однако это её никак не испортило, а только добавило привлекательности.