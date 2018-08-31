Астрономы обнаружили признаки существования на Юпитере воды

Исследователи считают, что Юпитер мог являться первой планетой, родившейся в газопылевом диске, который окружал только сформировавшееся молодое Солнце. Учёные долгое время считали, что у газового гиганта отсутствует твердое ядро, имея в своём составе преимущественно гелий и водород. Согласно последним данным, полученным аппаратом «Юнона», недра Юпитера могут на самом деле быть устроены более сложней. Скорее всего, планета обладает все-таки твердым ядром, которое окружено ледяной коркой. Масса его должна примерно в десять раз превышать массу Земли.По утверждениям учёных, поиски воды отыгрывают важную роль для определения внутреннего строения Юпитера. Данные компьютерного моделирования показали, что ядро планеты состоит из аммиака, воды, льда из метана, последовательных слоев металлов, а также каменистых пород. Отсутствие либо наличие молекул воды в газовой оболочке гигантской планеты может помочь в определении достоверности современных теорий.