Седокова показала "пятую точку", когда многие звезды соболезновали смерти Иосифа Кобзона

Певица Анна Седокова опубликовала пост, рассказав про свое утро и о счастье. На фото она стоит спиной к камере, показав свои ягодицы. Самой публикации несколько минут. Данный пост слишком выделился на фоне того, что большинство звезд публикуют фото и видео с соболезнованиями семье Иосифа Кобзона, который умер сегодня утром."Из моего любимого утреннемотивационного. Вышла я по утру загорать . Как вы видели в моем стори . И все замечательно . Красивый бассейн , книжечка , ещё никого , устроилась на лежачок и понимаю , что для счастья мне не хватает латте . Вот прям кофе сейчас решило бы ситуацию и принесло глобальное мне счастье. Но кафе закрыто , в ресторан не пойду в купальнике и далеко . Начала страдать . Сразу не таким мне утро показалось . Лежу печальная. Книгу отложила. И тут до меня доходит . Ведь у меня на вилле своя кофе машина . Стоит себе , ждёт меня , готова к использованию. А я дурочка страдаю лежу. И жду когда кто-то там откроется , что то принесёт и дополнит мой гармоничный мир собой . Мораль проста . Все что нужно для счастья у нас уже есть . Вот прямо сейчас . Просто нужно поднять свою попу и сделать пару шагов . А ещё хорошо оглянуться по сторонам . Ведь смотря в даль , мы порою не замечаем красоту настоящего момента", - подписала Анна Седакова свое фото.