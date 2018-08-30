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Седокова показала "пятую точку", когда многие звезды соболезновали смерти Иосифа Кобзона

Пока весь Instagram пестрит постами с соболезнованием смерти известного певца Иосифа Кобзона, Анна Седокова опубликовала фото "пятой точки" и показала роскошную жизнь.
Седокова показала "пятую точку", когда многие звезды соболезновали смерти Иосифа Кобзона

Певица Анна Седокова опубликовала пост, рассказав про свое утро и о счастье. На фото она стоит спиной к камере, показав свои ягодицы. Самой публикации несколько минут. Данный пост слишком выделился на фоне того, что большинство звезд публикуют фото и видео с соболезнованиями семье Иосифа Кобзона, который умер сегодня утром.

"Из моего любимого утреннемотивационного. Вышла я по утру загорать . Как вы видели в моем стори . И все замечательно . Красивый бассейн , книжечка , ещё никого , устроилась на лежачок и понимаю , что для счастья мне не хватает латте . Вот прям кофе сейчас решило бы ситуацию и принесло глобальное мне счастье. Но кафе закрыто , в ресторан не пойду в купальнике и далеко . Начала страдать . Сразу не таким мне утро показалось . Лежу печальная. Книгу отложила. И тут до меня доходит . Ведь у меня на вилле своя кофе машина . Стоит себе , ждёт меня , готова к использованию. А я дурочка страдаю лежу. И жду когда кто-то там откроется , что то принесёт и дополнит мой гармоничный мир собой . Мораль проста . Все что нужно для счастья у нас уже есть . Вот прямо сейчас . Просто нужно поднять свою попу и сделать пару шагов . А ещё хорошо оглянуться по сторонам . Ведь смотря в даль , мы порою не замечаем красоту настоящего момента", - подписала Анна Седакова свое фото.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 14:49
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