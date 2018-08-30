В Красноярском крае выросли зарплаты и пенсии жителей

Реальные денежные доходы в данном случае, с учетом потребительских цен, увеличились на 0,9 процента. Среднемесячная зарплата по краю достигла 44 387 рубля, увеличившись на 9,4 процента к аналогичному периоду прошлого года. С учётом увеличения цен заработная плата выросла на 7,4 процента. Средний размер пенсий в Красноярском крае на 1 июля текущего года составил 14 294 рубля. В сравнении с 1 июля прошлого года увеличение составило 3,3 процента. Реальный размер пенсий повысился на 0,8 процента.Во втором квартале этого года величина прожиточного минимума достигла 11 675 рублей в месяц, включая детей – 12 365 руб/месяц, пенсионеров – 9 074 руб/месяц, трудоспособное население – 12 327 руб/месяц. В сравнении со вторым кварталом прошлого года величина прожиточного минимума повысилась на 1,6 процента.