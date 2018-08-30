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В Красноярском крае выросли зарплаты и пенсии жителей

Среднедушевые денежные доходы жителей Красноярского края в январе-июне текущего года составили 27 108 рублей. В сравнении с периодом январь-июнь данный показатель увеличился на 2,8%.

В Красноярском крае выросли зарплаты и пенсии жителей


Реальные денежные доходы в данном случае, с учетом потребительских цен, увеличились на 0,9 процента. Среднемесячная зарплата по краю достигла 44 387 рубля, увеличившись на 9,4 процента к аналогичному периоду прошлого года. С учётом увеличения цен заработная плата выросла на 7,4 процента. Средний размер пенсий в Красноярском крае на 1 июля текущего года составил 14 294 рубля. В сравнении с 1 июля прошлого года увеличение составило 3,3 процента. Реальный размер пенсий повысился на 0,8 процента.

Во втором квартале этого года величина прожиточного минимума достигла 11 675 рублей в месяц, включая детей – 12 365 руб/месяц, пенсионеров – 9 074 руб/месяц, трудоспособное население – 12 327 руб/месяц. В сравнении со вторым кварталом прошлого года величина прожиточного минимума повысилась на 1,6 процента.

 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:59
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