Юлия Пересильд рассказала об экстремальных съемках в ленте “Поцелуй креветки"

33-летняя актриса в ленте режиссера Кирилла Серебренникова исполнила ключевую роль. Во время съемок ей с Юрием Чурсиным пришлось в полуобнажённом виде прыгать в Москву-реку с моста, расположенного у Павелецкого вокзала. Вследствие того, что купание в данном водоеме для звезды кино было экстремальным занятием, она “залила” в себя «дезинфицирующее средство».На съемках также имели место другие инциденты. Например, во время репетиции внезапно взорвался один из используемых осветительных приборов. Юлия Пересильд из-за разлетевшихся осколков получила массу порезов, но глаза ее уцелели, так как на ней были очки.