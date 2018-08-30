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Юлия Пересильд рассказала об экстремальных съемках в ленте “Поцелуй креветки"

Российская актриса Юлия Пересильд в соцсети Instagram рассказала об экстремальных съемках. Она вспомнила, как именно проходила работа над кинолентой “Поцелуй креветки”.

Юлия Пересильд рассказала об экстремальных съемках в ленте “Поцелуй креветки"


33-летняя актриса в ленте режиссера Кирилла Серебренникова исполнила ключевую роль. Во время съемок ей с Юрием Чурсиным пришлось в полуобнажённом виде прыгать в Москву-реку с моста, расположенного у Павелецкого вокзала. Вследствие того, что купание в данном водоеме для звезды кино было экстремальным занятием, она “залила” в себя «дезинфицирующее средство».

Юлия Пересильд рассказала об экстремальных съемках в ленте “Поцелуй креветки"


На съемках также имели место другие инциденты. Например, во время репетиции внезапно взорвался один из используемых осветительных приборов. Юлия Пересильд из-за разлетевшихся осколков получила массу порезов, но глаза ее уцелели, так как на ней были очки.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:15
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