В Сети появились снимки нового Chevrolet Orlando

Можно с уверенностью заявить, что Orlando – автомобиль для всей семьи. Кроме внешнего вида, стали известны также и технические характеристики новинки. Двигатель, как сообщают источники, имеет 1,3 литра в объеме, его мощность составит 156 лошадиных сил. Система турбонаддува также присутствует. Касательно габаритов, автомобиль весьма вместителен. Длина его составляет 4,68 метров, высота - 1,63 метра, а ширина – 1,8 метров. Кроме того, автомобиль оснащен 6-ступенчатой коробкой передач и только передним приводом.Сообщается также, что автомобиль будет содержать практически все технологии по предоставлению комфорта водителю и пассажирам, в том числе круговой обзор, климат-контроль, помощь при подъеме и спуске и так далее. Стоимость автомобиля, вероятно, не будет озвучена до демонстрации его возможностей и проведения рекламной компании.