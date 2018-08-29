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В Сети появились снимки нового Chevrolet Orlando

Новый Chevrolet Orlando удалось сфотографировать до официального анонса. Модель должна была впервые засветиться на моторшоу в Чэнду 31 августа.

В Сети появились снимки нового Chevrolet Orlando


Можно с уверенностью заявить, что Orlando – автомобиль для всей семьи. Кроме внешнего вида, стали известны также и технические характеристики новинки. Двигатель, как сообщают источники, имеет 1,3 литра в объеме, его мощность составит 156 лошадиных сил. Система турбонаддува также присутствует. Касательно габаритов, автомобиль весьма вместителен. Длина его составляет 4,68 метров, высота - 1,63 метра, а ширина – 1,8 метров. Кроме того, автомобиль оснащен 6-ступенчатой коробкой передач и только передним приводом.

Сообщается также, что автомобиль будет содержать практически все технологии по предоставлению комфорта водителю и пассажирам, в том числе круговой обзор, климат-контроль, помощь при подъеме и спуске и так далее. Стоимость автомобиля, вероятно, не будет озвучена до демонстрации его возможностей и проведения рекламной компании.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:14
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