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Московский международный автосалон представил «казахстанский» электромобиль JAC iEV7S

29 августа стартовал Московский международный автосалон. Среди представленных для России автомобилей, особо отмечается «казахстанский» электрический автомобиль - JAC iEV7S, который уже выделили главной новинкой мероприятия.

Московский международный автосалон представил «казахстанский» электромобиль JAC iEV7S


Как сообщают представители пресс-службы Группы Компаний «Аллюр», это первый электромобиль серийного производства, выпуск которого организован на территории Таможенного Союза. Так же известно, что аккумулятор автомобиля способен преодолеть до 280 км на одном заряде. Важной особенностью новинки JAC iEV7S указывается жидкостное охлаждение, а так же подогрев батареи, емкость которой составляет 39 кВт/ч.

Впервые, автомобиль iEV7S был презентован общественности в Екатеринбурге, на выставке «Иннопром-2018». Предприятие автопроизводитель, в ответственности которого серийная сборка электрического JAC iEV7S, находится в Казахстане. Собирать будут модель в городе Костанай, на заводе «СарыаркаАвтоПром».

 
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Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 23:31
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