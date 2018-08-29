Владимир Путин предложил вдвое увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста
Владимир Путин рассказал, что граждане предпенсионного возраста получат ряд льгот и преимуществ так как они первыми столкнутся с реформой по повышению пенсионного возраста в России. Кроме того, что работодатели будут отвечать по закону за увольнение граждан, пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста повысится до 11 тысяч 280 рублей.
Также граждане смогут выйти на пенсию досрочно, в этом случае будут учитывать заработанный стаж. Таким образом, люди, которые имеют опасные и тяжелые профессии, сейчас могут выйти на пенсию в возрасте 40 лет для женщин, в 45 лет - для мужчин.
Владимир Путин предложил уменьшить вышеназванный возраст выхода на пенсию на три года. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х.
Также граждане смогут выйти на пенсию досрочно, в этом случае будут учитывать заработанный стаж. Таким образом, люди, которые имеют опасные и тяжелые профессии, сейчас могут выйти на пенсию в возрасте 40 лет для женщин, в 45 лет - для мужчин.
Владимир Путин предложил уменьшить вышеназванный возраст выхода на пенсию на три года. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:31