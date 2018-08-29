Владимир Путин предложил вдвое увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста

Также граждане смогут выйти на пенсию досрочно, в этом случае будут учитывать заработанный стаж. Таким образом, люди, которые имеют опасные и тяжелые профессии, сейчас могут выйти на пенсию в возрасте 40 лет для женщин, в 45 лет - для мужчин.Владимир Путин предложил уменьшить вышеназванный возраст выхода на пенсию на три года. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х.