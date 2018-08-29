Анастасия Квитко поразила поклонников сексуальным снимком в крошечном белье
Анастасия Квитко продолжает набирать популярность в Instagram. Русская модель снова поразила поклонников гиперсексуальным снимком в крошечном белье.
Фото на странице Квитко демонстрируют подписчикам ее потрясающую фигуру, красивую одежду, роскошное жилье и т.п. Впрочем, по заявлению Анастасии, ее фигура - это не только результат хорошей генетики, но и многолетние тренировки. На некоторых снимках модель примеряет модельные образы, непредназначенные для повседневной жизни. На других – совершенно обычные, на первый взгляд, брюки или топы, которые смотрятся в сочетании с ее фигурой необычайно красиво.
Последняя фотосессия проходила на Родео Драйв в Беверли-Хиллз, в Калифорнии, где на данный момент проживает и работает модель. Поклонники часто сравнивают ее с Ким Кардашьян, однако Анастасии это сравнение кажется неуместным, ведь без систематических тренировок ее внешность могла бы быть совершенно иной.
Фото на странице Квитко демонстрируют подписчикам ее потрясающую фигуру, красивую одежду, роскошное жилье и т.п. Впрочем, по заявлению Анастасии, ее фигура - это не только результат хорошей генетики, но и многолетние тренировки. На некоторых снимках модель примеряет модельные образы, непредназначенные для повседневной жизни. На других – совершенно обычные, на первый взгляд, брюки или топы, которые смотрятся в сочетании с ее фигурой необычайно красиво.
Последняя фотосессия проходила на Родео Драйв в Беверли-Хиллз, в Калифорнии, где на данный момент проживает и работает модель. Поклонники часто сравнивают ее с Ким Кардашьян, однако Анастасии это сравнение кажется неуместным, ведь без систематических тренировок ее внешность могла бы быть совершенно иной.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:31