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Анастасия Квитко поразила поклонников сексуальным снимком в крошечном белье

Анастасия Квитко продолжает набирать популярность в Instagram. Русская модель снова поразила поклонников гиперсексуальным снимком в крошечном белье.

Анастасия Квитко поразила поклонников сексуальным снимком в крошечном белье


Фото на странице Квитко демонстрируют подписчикам ее потрясающую фигуру, красивую одежду, роскошное жилье и т.п. Впрочем, по заявлению Анастасии, ее фигура - это не только результат хорошей генетики, но и многолетние тренировки. На некоторых снимках модель примеряет модельные образы, непредназначенные для повседневной жизни. На других – совершенно обычные, на первый взгляд, брюки или топы, которые смотрятся в сочетании с ее фигурой необычайно красиво.

Последняя фотосессия проходила на Родео Драйв в Беверли-Хиллз, в Калифорнии, где на данный момент проживает и работает модель. Поклонники часто сравнивают ее с Ким Кардашьян, однако Анастасии это сравнение кажется неуместным, ведь без систематических тренировок ее внешность могла бы быть совершенно иной.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:31
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