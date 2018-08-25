Пропавшая светловолосая девушка разыскивается в Энгельсе и Саратове
Пропавшая 17-летняя девушка разыскивается в Энгельсе и Саратове. Информация из сообщений от 25 августа, опубликованных администраторами ВКонтакте, на официальной странице группы «ЧС Саратов».
В паблике сообщаются приметы девушки, рост примерно 156 сантиметров, худощавого телосложения. Цвет глаз голубой, волосы светлые, длина примерно до уровня плеч.
Никто не может сказать, какая одежда была на ней в день пропажи. Только известно, что с собой она взяла черный пакет с личными вещами. Если появится информация о местонахождении пропавшей девушки, всех просят сообщить по телефону 112 или в ближайшее отделение полиции.
В паблике сообщаются приметы девушки, рост примерно 156 сантиметров, худощавого телосложения. Цвет глаз голубой, волосы светлые, длина примерно до уровня плеч.
Никто не может сказать, какая одежда была на ней в день пропажи. Только известно, что с собой она взяла черный пакет с личными вещами. Если появится информация о местонахождении пропавшей девушки, всех просят сообщить по телефону 112 или в ближайшее отделение полиции.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:55