Пропавшая светловолосая девушка разыскивается в Энгельсе и Саратове

В паблике сообщаются приметы девушки, рост примерно 156 сантиметров, худощавого телосложения. Цвет глаз голубой, волосы светлые, длина примерно до уровня плеч.Никто не может сказать, какая одежда была на ней в день пропажи. Только известно, что с собой она взяла черный пакет с личными вещами. Если появится информация о местонахождении пропавшей девушки, всех просят сообщить по телефону 112 или в ближайшее отделение полиции.