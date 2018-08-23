Рамзан Кадыров: подростки напавшие на полицейских получили приказ из-за рубежа

Глава Чечни отмечает, что преступление, совершённое подростками, носит продуманный характер. Организаторы данных действий желают расколоть российское общество. Рамзан Кадыров подчеркнул, что к инциденту привлекли подростков с неокрепшей психикой. Он считает, что вербовщики в данном случае хотят вызвать недоверие к детям, чтобы люди в каждом ребенке видели потенциального злоумышленника. Лидер Чечни раскритиковал правозащитные организации, недовольные попытками проведения профилактической работы среди проблемных подростков.СМИ раньше передавали, что группа молодых людей в понедельник попыталась совершить в Чечне ряд преступлений. В итоге местная полиция пресекла данные противоправные действия. Нарушителей нейтрализовали, однако один из них был ранен после взрыва, но остался жив. Его доставили в медицинское учреждение. Во время операции получили ранения сотрудники ДПС и полиции.