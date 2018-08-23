Рамзан Кадыров: подростки напавшие на полицейских получили приказ из-за рубежа
По мнению Рамзана Кадырова - главы Чеченской республики, группа подростков, напавшая на полицейских, получила приказ из-за рубежа через социальные сети. Об этом он заявил на своей странице «ВКонтакте».
Глава Чечни отмечает, что преступление, совершённое подростками, носит продуманный характер. Организаторы данных действий желают расколоть российское общество. Рамзан Кадыров подчеркнул, что к инциденту привлекли подростков с неокрепшей психикой. Он считает, что вербовщики в данном случае хотят вызвать недоверие к детям, чтобы люди в каждом ребенке видели потенциального злоумышленника. Лидер Чечни раскритиковал правозащитные организации, недовольные попытками проведения профилактической работы среди проблемных подростков.
СМИ раньше передавали, что группа молодых людей в понедельник попыталась совершить в Чечне ряд преступлений. В итоге местная полиция пресекла данные противоправные действия. Нарушителей нейтрализовали, однако один из них был ранен после взрыва, но остался жив. Его доставили в медицинское учреждение. Во время операции получили ранения сотрудники ДПС и полиции.
Глава Чечни отмечает, что преступление, совершённое подростками, носит продуманный характер. Организаторы данных действий желают расколоть российское общество. Рамзан Кадыров подчеркнул, что к инциденту привлекли подростков с неокрепшей психикой. Он считает, что вербовщики в данном случае хотят вызвать недоверие к детям, чтобы люди в каждом ребенке видели потенциального злоумышленника. Лидер Чечни раскритиковал правозащитные организации, недовольные попытками проведения профилактической работы среди проблемных подростков.
СМИ раньше передавали, что группа молодых людей в понедельник попыталась совершить в Чечне ряд преступлений. В итоге местная полиция пресекла данные противоправные действия. Нарушителей нейтрализовали, однако один из них был ранен после взрыва, но остался жив. Его доставили в медицинское учреждение. Во время операции получили ранения сотрудники ДПС и полиции.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:30