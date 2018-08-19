Валерий Блюменкранц опроверг слухи о своем возвращении на телепроект «Дом-2»
Несколько дней назад в Сети появились слухи о том, что участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Кочервей мечтает о возвращении в периметр Валерия Блюменкранца, который расстался с Татой, поскольку считает его отличным кандидатом для построения отношений.
Молодой человек не мог не отреагировать на разговоры поклонников о его возможном романе с Настей и прихода на реалити-шок, а потому оставил свой комментарий на этот счет.
В итоге подписчики оценили чувство юмора Валеры, однако отметили, что он чересчур самокритичен, а на самом деле выглядит вполне привлекательно. У него, конечно, нет такой фигуры как у Романа Капаклы или Сергея Кучерова, но Кочервей и не стремится строить отношения с такими парнями, ведь Андрей Шабарин, с которым она встречалась длительное время, обладает далеко не идеальной фигурой.
Стоит отметить, что Блюменкранц также заявил, что не собирается вместе с Татой идти на шоу к Андрею Малахову, дабы заработать на своем разводе, как об этом говорят в Сети. Кроме того, он вообще не собирается выносить на публику подробности их с супругой ссоры.
Молодой человек не мог не отреагировать на разговоры поклонников о его возможном романе с Настей и прихода на реалити-шок, а потому оставил свой комментарий на этот счет.
«Друзья, мне, конечно, очень льстит, что при моем весе и моей физиономии я еще кому-то могу нравиться, но ни на какой проект я не собирался и не собираюсь», - написал он в микроблоге.
В итоге подписчики оценили чувство юмора Валеры, однако отметили, что он чересчур самокритичен, а на самом деле выглядит вполне привлекательно. У него, конечно, нет такой фигуры как у Романа Капаклы или Сергея Кучерова, но Кочервей и не стремится строить отношения с такими парнями, ведь Андрей Шабарин, с которым она встречалась длительное время, обладает далеко не идеальной фигурой.
Стоит отметить, что Блюменкранц также заявил, что не собирается вместе с Татой идти на шоу к Андрею Малахову, дабы заработать на своем разводе, как об этом говорят в Сети. Кроме того, он вообще не собирается выносить на публику подробности их с супругой ссоры.