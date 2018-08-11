В церемонию вручения кинопремии «Оскар» внесут новшества

Американская киноакадемия предлагает в следующем году добавить новую номинацию, посвящённую высокобюджетным популярным кинолентам. Длительность телевизионной трансляции собираются ограничить тремя часами.Статуэтки в некоторых номинациях будут вручать во время рекламных пауз. При этом зрителям кинопремии «Оскар» будет демонстрироваться нарезка из рассматриваемых фильмов. Награды в 1919 году будут вручаться в марте, а в 1920 году в феврале.