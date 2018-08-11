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В церемонию вручения кинопремии «Оскар» внесут новшества

В церемонию вручения известной кинопремии «Оскар» должны внести ряд новшеств. Об этом сообщили представители специализированых СМИ.

В церемонию вручения кинопремии «Оскар» внесут новшества


Американская киноакадемия предлагает в следующем году добавить новую номинацию, посвящённую высокобюджетным популярным кинолентам. Длительность телевизионной трансляции собираются ограничить тремя часами.

Статуэтки в некоторых номинациях будут вручать во время рекламных пауз. При этом зрителям кинопремии «Оскар» будет демонстрироваться нарезка из рассматриваемых фильмов. Награды в 1919 году будут вручаться в марте, а в 1920 году в феврале.

 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:45
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