Акционеры Tesla хотят засудить Илона Маска за твиты о выкупе компании

Истцы считают, что своей серией твитов по поводу выкупа Tesla, Маск нарушил федеральное законодательство о ценных бумагах, чем вызвал колебания курса акций. Бизнесмен также нарушил закон о защите прав акционеров, согласно которому аналогичные предложения должны быть достоверными и документально оформленными в регулирующих органах. Истцы заявили, что в результате действия Маска многие инвесторы понесли финансовые потери. Стоит напомнить, что седьмого августа Маск в своем Twitter сообщил, что хочет выкупить акции Tesla, после чего сделать компанию частной. Предприниматель заявил, что финансирование обеспечено из расчета 420 долларов за акцию. После заявления Илона, бумаги компании выросли на 11 процентов - 380 долларов за акцию.Если миллиардер не сможет подтвердить, что у него имеется достаточно денег для выкупа акций Tesla, его обвинят в манипуляции расценок акций. Сейчас данный инцидент расследует федеральная Комиссия по биржам и ценным бумагам США.