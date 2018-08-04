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В Китае запретили фильм о друге Винни-Пуха Кристофере Робине

В Китае наложили табу на показ кинофильма о повзрослевшем Кристофере Робине, который является другом Винни-Пуха. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

В Китае запретили фильм о друге Винни-Пуха Кристофере Робине


Есть предположение, что запрет на киноленту имеет отношение к интернет-мему китайской оппозиции, которая сравнивает с Винни-Пухом главу республики Си Цзиньпина. Также существует ещё одна версия, согласно которой фильм запрещён из-за ограничения на голливудскую продукцию в стране.

Стоит отметить, что кинофильм «Кристофер Робин» рассчитан на семейный просмотр. Фильм снимался по произведениям о медвежонке Винни-Пухе, автором которых является Алан Александр Милн.

В прошлом году из мессенджера WeChat и китайского аналога Twitter Sina Weibo без официальных объяснений были удалены все сообщения, в которых был упомянут Винни-Пух. По предположению журналистов, это связано с мемами, в которых персонажа сравнивают с председателем КНР.

 
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Культура
Добавил: Алина Сегодня, 09:10
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