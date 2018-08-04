В Китае запретили фильм о друге Винни-Пуха Кристофере Робине

Есть предположение, что запрет на киноленту имеет отношение к интернет-мему китайской оппозиции, которая сравнивает с Винни-Пухом главу республики Си Цзиньпина. Также существует ещё одна версия, согласно которой фильм запрещён из-за ограничения на голливудскую продукцию в стране.Стоит отметить, что кинофильм «Кристофер Робин» рассчитан на семейный просмотр. Фильм снимался по произведениям о медвежонке Винни-Пухе, автором которых является Алан Александр Милн.В прошлом году из мессенджера WeChat и китайского аналога Twitter Sina Weibo без официальных объяснений были удалены все сообщения, в которых был упомянут Винни-Пух. По предположению журналистов, это связано с мемами, в которых персонажа сравнивают с председателем КНР.