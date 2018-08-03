Кинокритики назвали фильмы, претендующие на «Оскар» в 2019 году

В список, составленный кинокритиками, вошли 11 картин, которые могут претендовать на премию «Оскар». Одним из первых претендентов на главную кинопремию является фильм «Звезда родилась» - это дебют Брэдли Купера в качестве режиссёра, а одой из главных ролей сыграет Леди Гага.Высока вероятность получить «Оскар» у кинофильма «Человек на луне» - это биографическая драма о Дэмьене Шазелле с актёром Райаном Гослингом в главной роли. Эта картина выходит в прокат в ноябре текущего года.По мнению кинокритиков, неплохие шансы получить «Оскар» у кинофильма «Фаворитка» режиссёра Йоргоса Лантимоса с актрисой Эммой Стоун в главной роли. В прокат данная кинолента выйдет в январе нынешнего года.В список претендентов на премию также вошли фильмы «Белый парень Рик», «Сможете ли вы меня простить?», «Красивый мальчик», «Вдовы», Напомним и другие картины. Церемония по вручению премии «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года.