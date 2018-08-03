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Кинокритики назвали фильмы, претендующие на «Оскар» в 2019 году

Эксперты составили список фильмов, которые ещё не вышли в прокат, но уже могут претендовать на премию «Оскар-2019». Об этом накануне сообщили на портале USA Today.

Кинокритики назвали фильмы, претендующие на «Оскар» в 2019 году


В список, составленный кинокритиками, вошли 11 картин, которые могут претендовать на премию «Оскар». Одним из первых претендентов на главную кинопремию является фильм «Звезда родилась» - это дебют Брэдли Купера в качестве режиссёра, а одой из главных ролей сыграет Леди Гага.

Высока вероятность получить «Оскар» у кинофильма «Человек на луне» - это биографическая драма о Дэмьене Шазелле с актёром Райаном Гослингом в главной роли. Эта картина выходит в прокат в ноябре текущего года.

По мнению кинокритиков, неплохие шансы получить «Оскар» у кинофильма «Фаворитка» режиссёра Йоргоса Лантимоса с актрисой Эммой Стоун в главной роли. В прокат данная кинолента выйдет в январе нынешнего года.

В список претендентов на премию также вошли фильмы «Белый парень Рик», «Сможете ли вы меня простить?», «Красивый мальчик», «Вдовы», Напомним и другие картины. Церемония по вручению премии «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года.

 
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Культура
Добавил: Алина Сегодня, 14:36
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