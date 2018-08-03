Наркобароны Колумбии назначили награду за убийство полицейской овчарки

Овчарка по кличке Сомбра обладает уникальным обонянием и с лёгкостью показывает правоохранителям где спрятаны наркотики. Сомбра известна ещё с 2016 года. Тогда она обнаружила первые несколько килограмм кокаина, спрятанных в бананах. С тех пор пёс исправно "унюхивает" тонны наркотиков, чем лишает наркокартели огромных денег.Самая мощная преступная группировка «Клан-дель-Гольфо» опубликовала пост в Twitter с обещанием вознаграждения за голову овчарки. Этим наркодельцы намерены не только привлечь киллера для собаки, но и желают запугать самих колумбийских полицейских. Но колумбийские стражи порядка во время обхода транспорта обеспечили своей помощнице усиленную охрану. Овчарка находится под надёжной защитой, ведь за всё время службы она обнаружила около 9 тонн кокаина настоящим героем и даже символом борьбы с наркотиками. Полицейские понимают, что наркобароны предпримут любые способы, чтоб устранить талантливую собаку и не нести огромные убытки.