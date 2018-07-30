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Чартеры в Тунис могут быть отменены из-за отсутствия спроса

Неблагополучная ситуация в Тунисе и рост террористической активности отбивает интерес россиян к посещению ее курортов.

В последнем месяце лета спрос на туры в Тунис могут рухнуть до 20%. Об этом сообщил глава Ростуризма Дмитрий Горин. Помимо Туниса свою привлекательность потеряли такие страны, как Кипр, Турция, Греция и Таиланд (-30% русских отдыхающих). В связи с этой тенденцией многим туроператорам приходится сокращать количество рейсов в данных направлениях. И это влечет за собой дополнительные проблемы.
Чартеры в Тунис могут быть отменены из-за отсутствия спроса

Так, например, из-за малой заполненности лайнеров приходится оптимизировать полеты. Это приводит к тому, что фирмы, пытаясь не допустить критической ситуации и не уйти в убыток, предлагают гражданам, уже купившим билеты в Тунис, вернуть деньги или изменить город вылета на Москву. При этом добираться до столицы отдыхающие должны за свой счет, что вызывает у них недовольство.

Однако главной причиной отказа большинства Россиян от полетов в Тунис является напряженная ситуация в стране из-за террористической опасности. Сейчас в южноафриканском государстве наблюдаются массовые народные волнения, часто поступают сообщения о грабежах и насилии. Тунисские власти не дают никаких гарантий тому, что россияне не пострадают, находясь в эпицентре. Не так давно один из тунисских наркодиллеров на острове Джерба, который пользуется спросом среди зарубежных туристов, протаранил толпу празднующих на грузовике. В результате этого инцидента счастливое мероприятие превратилось в похороны, так как одна из гостей свадьбы погибла, еще четверо были сильно ранены.

Представители Ростуризма еще в мае текущего года предупредили, что угроза безопасности жизни туристов в Африканской республике остается сильной. Поэтому россиян призвали соблюдать меры личной безопасности, если они все-таки решили посетить основные курорты Туниса (Сусс, Хаммамет, Монастир и остров Джерба). Более того, один из крупных российских авиаперевозчиков полностью отказался от рейсов по этим направлениям.

Напомним, что туризм — это одна из основных статей дохода Туниса. Несмотря на террористическую ситуацию, власти не хотят терять эту нишу, поэтому устраивают своеобразные показательные выступления с целью продемонстрировать, что они «борются» за порядок в стране, и туристам «нечего бояться». Достаточно вспомнить случай с грузовым судном Ural, следовавшим в Камерун из Новороссийска, которому пришлось сделать остановку в Тунисе из-за поломки. Воспользовавшись ситуацией, тунисцы обыграли это, как контрольную проверку судна, которое якобы подозревается в «содействии терроризму».

Отношение к россиянам за последнее несколько лет тоже поменялось. На смену хвалебным отзывам, оставленных в адрес тунисских отелей и их сервиса, все чаще появляются негативные высказывания. Граждане отмечают особенную предвзятость со стороны персонала, а также ухудшение в питании, уровне обслуживания. Тунисцы просят большие деньги за посредственные услуги.
 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 17:59
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