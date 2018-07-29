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Дональд Трамп может приостановить работу правительства в случае непринятия закона об охране границ США

На своей официальной странице в социальной сети Twitter президент США Дональд Трамп написал, что будет готов приостановить работу федерального правительства в том случае, если демократические силы не поддержат законопроект об охране границ страны. Таким образом, он хочет уменьшить поток мигрантов на территорию США.

Дональд Трамп может приостановить работу правительства в случае непринятия закона об охране границ США


Он указал, что если демократы не поддержат законопроект, в рамках которого США должны возвести стену на границе с Мексикой, то он жестко отреагирует на это и приостановит работы федерального органа власти.

Трамп утверждает, что миграционную систему США нужно менять, По его словам, она должна основываться на достижениях и заслугах мигрантов, чтобы в страну въезжали только «великие люди».

До этого Трамп назвал «глупейшими в мире» законы США касательно разлучения детей мигрантов с семьями на границе.
 
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Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:20
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