Дональд Трамп может приостановить работу правительства в случае непринятия закона об охране границ США

Он указал, что если демократы не поддержат законопроект, в рамках которого США должны возвести стену на границе с Мексикой, то он жестко отреагирует на это и приостановит работы федерального органа власти.Трамп утверждает, что миграционную систему США нужно менять, По его словам, она должна основываться на достижениях и заслугах мигрантов, чтобы в страну въезжали только «великие люди».До этого Трамп назвал «глупейшими в мире» законы США касательно разлучения детей мигрантов с семьями на границе.