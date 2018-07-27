Экс-участника «Дома-2» Антона Гусева жестко высмеяли хейтеры

«Фууу..Гусев! Только и умеет, что лапшу всем вешать! Спорт, правильное питание..конечно, так мы теперь и поверим!», «А я давно уже заметила, что у он как-то выглядит..ну вообще не спортивно что ли. Да и чему вообще удивляться то? Это же Гусев, ему только дай кого-то чему-то поучить, а на деле самому бы еще следовало ума да поднабраться!», «Гусев, Гусев..ну как ты мог? Может уже хватит позориться то? Тебе не надоело?! Все мы уже давно поняли, что все в твоей жизни ради показухи!», - продолжают писать недоброжелатели Антона Гусева в Сети.

Несмотря на то, что Антон уже довольно давно не является участников прославленной телестройки, за его личной жизнью по-прежнему продолжают наблюдать многочисленные зрители. Каждый день Гусев радует своих преданных поклонников, наполняя личный микроблог свежими фотографиями, видеозаписями и сториз, многие из которых довольно часто разносят в пух и прах хейтеры экс-звезды «Дома-2».Ни для кого из верных фанатов Антона Гусева не является секретом то, что несколько дней назад молодой человек отпраздновал свой 29-й день рождение. Как стало известно, многие гости, которые были приглашены на празднование именин экс-участника «Дома-2», были шокированы не только жутким тортом, но и сбором Викторией Романец недоеденной пищи за ними.Несколько часов назад в Сети появилась информация, что тот ужасный торт, которым предложили полакомится своим гостям Виктория Романец и Антон Гусев, испекла сама брюнетка. Вероятней всего, что именно поэтому он настолько поразил практически всех присутствующих на торжестве.По словам свидетеля празднования дня рождения Антона Гусева, 29-летний экс-участник прославленной телестройки очень удивил его своим внешним видом. А все дело в том, что молодой человек постоянно твердит своим преданным поклонникам, что придерживается правильно питания и активно занимается в спортивном зале, но на деле, как оказалось, все не так.Со слов очевидцев становится понятно, что у Антона Гусева далеко не здоровый внешний вид. Молодой человек немного жирноват и в некоторой степени даже обрюзгший. А некоторым из его гостей, невооруженным взглядом было видно, что он не приятен.