Экс-участница «Дома-2» Татьяна Владимировна Африкантова о свадьбе своей дочери: «Она часто выходит замуж, я не верю в этот брак»

«Марина сильно опечалилась, что я не смотрела церемонию. А я ей и сказала: «Ты так часто выходишь замуж, что я уже не верю, свадьба это или не свадьба. Если ты делаешь пробную, то потом не захочется настоящую». Она уже два раза так делала, а в третий: надо или выходить замуж, или оставить эту затею», - заявила Марина Владимировна Африкантова.

«Это лучше чем богатый со шнобелем. Рома молодой и непьющий, соответственно, все будет уже нормально с ним. Зачать ребенка надо от здорового, нормального мужчины», - заявляет Татьяна Владимировна Африкантова.

Публикация от Марина Африкантова Дом2 (@marina_afrika) 22 Июл 2018 в 2:08 PDT

Ни для кого не является секретом, что на днях у 30-летней Марины Африкантовой и 19-летнего Романа Капаклы состоялась свадьба на Сейшельских островах. На бракосочетании присутствовали только герои «Острова любви», родные и близкие же парочки остались в России.Стоит напомнить, что Роман сделал Марине предложение руки и сердца в июне текущего года. Буквально сразу же молодые люди начали мечтать о шикарной церемонии на берегу океана. Как бы то ни было, но до сих пор так и не понятно, узаконят ли отношения Капаклы и Африкантова в ЗАГСе или нет.Для свадьбы Марина выбрала длинное красивое платье с цветочным принтом и открытыми плечами, которое очень удачно подчеркнуло ее шикарную фигуру. От традиционного свадебного наряда невесты Африкантова решила отказаться.На сегодняшний день новоиспеченных супругов продолжают поздравлять не только участники телепроекта и их поклонники, но и некоторые родственники, которые не видели самого торжества.По словам родственницы Марины, блондинка может в любую минуту передумать и не поехать в ЗАГС, чтобы официально оформить отношения с Романом Капаклы. Более того, журналистам удалось узнать, что Африкантовой-старшей не очень нравиться выбор своей дочери.Оказывается, что Татьяна Владимировна воспринимает Романа только, как отца для будущих детей Марины, так как считает его очень красивым парнем, от которого как раз и нужно рожать детей.Бывшая звезда «Дома-2» также заявила, что не может с уверенностью сказать, насколько искренне относится к Роману Капаклы ее дочь Марина, так как хорошо понимает, что для того, чтобы нахождение на телепроекте приносило какие-то плоды, нужно пользоваться всевозможными методами.