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Экс-участница «Дома-2» Татьяна Владимировна Африкантова о свадьбе своей дочери: «Она часто выходит замуж, я не верю в этот брак»

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Владимировна Африкантова шокировала преданных поклонников своим заявлением.

Ни для кого не является секретом, что на днях у 30-летней Марины Африкантовой и 19-летнего Романа Капаклы состоялась свадьба на Сейшельских островах. На бракосочетании присутствовали только герои «Острова любви», родные и близкие же парочки остались в России.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Владимировна Африкантова о свадьбе своей дочери: «Она часто выходит замуж, я не верю в этот брак»

Стоит напомнить, что Роман сделал Марине предложение руки и сердца в июне текущего года. Буквально сразу же молодые люди начали мечтать о шикарной церемонии на берегу океана. Как бы то ни было, но до сих пор так и не понятно, узаконят ли отношения Капаклы и Африкантова в ЗАГСе или нет.

Для свадьбы Марина выбрала длинное красивое платье с цветочным принтом и открытыми плечами, которое очень удачно подчеркнуло ее шикарную фигуру. От традиционного свадебного наряда невесты Африкантова решила отказаться.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Владимировна Африкантова о свадьбе своей дочери: «Она часто выходит замуж, я не верю в этот брак»

На сегодняшний день новоиспеченных супругов продолжают поздравлять не только участники телепроекта и их поклонники, но и некоторые родственники, которые не видели самого торжества.

«Марина сильно опечалилась, что я не смотрела церемонию. А я ей и сказала: «Ты так часто выходишь замуж, что я уже не верю, свадьба это или не свадьба. Если ты делаешь пробную, то потом не захочется настоящую». Она уже два раза так делала, а в третий: надо или выходить замуж, или оставить эту затею», - заявила Марина Владимировна Африкантова.

По словам родственницы Марины, блондинка может в любую минуту передумать и не поехать в ЗАГС, чтобы официально оформить отношения с Романом Капаклы. Более того, журналистам удалось узнать, что Африкантовой-старшей не очень нравиться выбор своей дочери.

Оказывается, что Татьяна Владимировна воспринимает Романа только, как отца для будущих детей Марины, так как считает его очень красивым парнем, от которого как раз и нужно рожать детей.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Владимировна Африкантова о свадьбе своей дочери: «Она часто выходит замуж, я не верю в этот брак»

«Это лучше чем богатый со шнобелем. Рома молодой и непьющий, соответственно, все будет уже нормально с ним. Зачать ребенка надо от здорового, нормального мужчины», - заявляет Татьяна Владимировна Африкантова.

Бывшая звезда «Дома-2» также заявила, что не может с уверенностью сказать, насколько искренне относится к Роману Капаклы ее дочь Марина, так как хорошо понимает, что для того, чтобы нахождение на телепроекте приносило какие-то плоды, нужно пользоваться всевозможными методами.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:05
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