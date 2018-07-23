Делегация из Японии прилетела на Курилы в ходе проведения программы безвизового посещения

Как следует из сообщений, отправился он с северо-восточной части острова Хоккайдо, посадку совершил в аэропорту Менделеево, расположенном на территории острове Кунашир. Общий состав группы включает 70 человек, среди которых в основном бывшие жители островов, а так же их родственники. Все остальные члены группы представлены, как сопровождающие. В делегацию входят так же представители МИД Японии. Организатором и представителем перевозчика выступила известная российская компания «Аврора».Согласно информации, поступившей от агентства Kyodo, в ходе своего пребывания, на Кунашире высадят часть группы, которая посетит захоронения предков. Остальных гостей, с такой же целью, направят на Итуруп. Отправятся японцы в обратный путь на Накасибецу 23 июля.Необходимо напомнить, что возможность посещения территории островов, предоставлена благодаря принятию решения между президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Японии Синдзо Абэ. Решение было согласовано в апреле 2017 года, на условиях поездок на безвизовой основе.